الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها قيام الشرطة الإسرائيلية بتركيب سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد الأقصى، واعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للوضع القائم القانوني والتاريخي.

وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات.. مطالبا بوقفها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن الإشراف على شؤونه كافة.

وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات مخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.