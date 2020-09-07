اشتباكات مسلحة بين الحوثيين والجيش اليمني غربي البلاد

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، و مسلحي الحوثيين في مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة(تابع للجيش الحكومي)، في بيان له مساء اليوم الأحد، إن قوات الجيش"تمكنت من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا بعد أن خاضت مع المجاميع الحوثية اشتباكات عنيفة استمرت ساعات".

وأضاف المركز أن الاشتباكات التي استخدم فيها الطرفان كافة أنواع الأسلحة والقذائف "خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فضلا عن الخسائر المادية في العتاد.

وأشار المركز إلى أن المليشيات الحوثية "تواصل تصعيدها العسكري جنوب الحديدة؛ محاولة تحقيق اختراق في صفوف قوات الجيش"، مؤكدا أنها" باءت جميعها بالفشل".

وتأتي هذه الاشتباكات رغم موافقة طرفي النزاع اليمني في الحديدة على هدنة مستمرة، كثمرة من ثمار مفاوضات أجريت نهاية العام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

وتتبادل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتهامات بشأن تنفيذ خروقات متكررة للهدنة، وإعاقة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على حل أزمة الحديدة بشكل سلمي وإعادة انتشار القوات هناك، إضافة إلى تبادل جميع الأسرى من الطرفين، مع حل الوضع الإنساني في مدينة تعز جنوب غربي البلاد التي تعاني من حصار حوثي مفروض منذ سنوات.