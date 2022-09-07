«الإيقاعات الشرقية» من مهرجان القلعة إلى المركز الثقافي بطنطا

نظم المركز الثقافي بطنطا حفلا فنيا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة الفنان عزت بسيوني، بعد تحقيق نجاح وإقبال جماهيري كبير في مهرجان محكي القلعة هذا العام.

وقدمت الفرقة عددا كبيرا من صولوهات طبلة جماعي وفردي لأعضاء الفرقة، وهم أيهم طوسون، محمد إدريس، لوجين حمدي، لانا محمد، نور فودة، علي أحمد زكي، وتخللها فقرات غنائية لكل من رؤية الكعكي، علا عطيان، ياسمين صبحي، زياد نجيب، وحسام المصري.

وصفق الجمهور لإبدعات الفرقة التي عزفت أغنيات "زي العسل، منازل، عز الحبايب، قوله عملك إيه قلبي"، واختتم الحفل بميدلي لكوكب الشرق أم كلثوم.