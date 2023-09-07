الشرقية: إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية البرادعية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية البرادعية التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة صان الحجر، اليوم الخميس، وتستمر فعالياتها على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية البرادعية التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة صان الحجر تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية.

وتشهد القافلة الطبية والعلاجية، توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية البرادعية التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة صان الحجر، دون أي رسوم أو مقابل مادي.