محافظة الجيزة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن فاسدة

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة على مدار شهر، والخاص بأنشطة المديرية في مجالات الطب الوقائي، ومكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وتشغيل المجازر، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأنشطة المديرية في التعامل مع الأمراض المشتركة، والإرشاد والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية وتنظيم القوافل الطبية والعلاجية، وأعمال التفتيش على اللحوم.

وكشف التقرير، عن قيام المديرية بتحصين 160 ألفا و450 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 18 ألفا و215 رأس ماشية ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن والتسمم الدموي، كما تم تحصين 81 رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام.

وتضمن التقرير، مجهودات المديرية في أعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، حيث تم تحصين 36 ألفا و600 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.

وفي مجال المجازر جاء إجمالي مذبوحات اللحوم 12 ألفا و111 رأس وإجمالي مذبوحات الدواجن 838 ألفا و320 طائرا.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم إجراء اختبارات بروسيلا بإجمالي 3399 رأس ماشية وتحصينات بروسيلا بإجمالي 744 رأس ماشية واختيارات الدرن بإجمالي 3182 أبقارا وجاموسا.

وفي مجال الإرشاد والقوافل الطبية العلاجية المجانية، تم عقد 480 ندوة إرشادية في مجالات أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما تم تنظيم 3 قوافل علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة لحماية الثروة الحيوانية بمراكز ومدن العياط والواحات البحرية، وتم عمل رش وعلاج 5219 رأس ماشية، كما تم ترقيم 1627 رأس ماشية، والتأمين على 159 رأس ماشية.

وفي أعمال التفتيش على اللحوم، تم تحرير 43 محضرا بإجمالي مضبوطات حوالي 15 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات لحوم، ومقطعات لحوم، ومصنعات دواجن، ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.