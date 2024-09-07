وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وذلك بحضور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، على هامش حضوره لمؤازرة البعثة المصرية المشاركة في دورك الالعاب البارالمبية بباريس.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الاولمبية الدولية مع اللجنة البارالمبية الدولية، بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين البارالمبيين، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالبطولات الدولية.

أعرب أشرف صبحي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية لدعم الحركة البارالمبية عالميًا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، ان الدولة المصرية تولي اهتمام كبيرا بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات.

موضحا ان وزارة الشباب والرياضة عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لضمان تمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين من المنافسة على أعلى المستويات.

كما أعرب أندرو بارسونز عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة.