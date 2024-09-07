دراسة: سلطة الكرنب خافض طبيعي لضغط الدم

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لا تحظي سلطة الكرنب بشعبية جارفة، حيث ظهرت ببعض وصفات الطبخ الجديدة بالمجتمع المصري إلا أن طريقة عملها بسيطة كما أنها مفيدة لخفض ضغط الدم، وفقا لنتائج دراسة حديثة.

وقال موقع ميديكال إكسبرس، إن فريقًا من جامعة إديث كوان الأسترالية جربوا خضروات مثل الكرنب الأحمر المستخدم بالسلطة على أشخاص لشهر ونصف ليقارنوه بتأثير نوع آخر من الخضروات كالجزر والبطاطة.

ووجد الفريق، أن الكرنب الأحمر المستخدم بالسلطة خافض جيد لضغط الدم بسبب مادة الجلوكوسيناليت المتوافر بها بجانب مواد مفيدة كالنترات وفيتامين كي.

كما لاحظ الفريق، أن الكرنب الأحمر يقلل العرضة للذبحات الصدرية والجلطات بـ5٪ نتيجة لما يخفضه من ضغط الدم.

وتبين وفقا للدراسة، أن 4 قطع يوميًا من الكرنب الأحمر كافية لتحقيق النتيجة المطلوبة.