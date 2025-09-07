 وفد سعودي يصل سوريا لتدشين مشاريع تنموية وإنسانية - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 12:11 م القاهرة
وفد سعودي يصل سوريا لتدشين مشاريع تنموية وإنسانية

الأناضول
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 11:22 ص

وصل إلى مطار دمشق الدولي، الأحد، وفد سعودي برئاسة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة، لتدشين مشاريع تنموية وإنسانية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يستقبل وفدا سعوديا برئاسة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، في مطار دمشق الدولي".

ونقلت عن الربيعة وهو مستشار بالديوان الملكي قوله: "زيارتنا لسوريا جاءت بتوجيه من الملك (السعودي) سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا".

بدوره، قال الوزير السوري إن "زيارة الوفد السعودي تؤكد على العلاقات القوية بين البلدين، وتأتي في إطار دعم عدد من المشاريع الصحية والتنموية، مع استمرار التعاون المشترك في شتى المجالات"، وفق "سانا".

ولم تحدد الوكالة مدة الزيارة التي يجريها الوفد السعودي إلى سوريا، بينما تعاني البلاد من واقع إنساني واقتصادي منهك، جراء الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين 14 عاما.

وفي 24 يوليو الماضي، أعلن من دمشق، انطلاق أعمال أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية، والذي شهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

