جنوب سيناء: خسوف كلي يزين سماء الطور بألوان الأرجوان في مشهد فلكي نادر

شهدت سماء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، ظاهرة فلكية استثنائية، تحول فيها القمر من جسم مضيء إلى جسم بني حتى تحول تدريجيًا إلى اللون الأحمر الأرجواني، وتُعرف هذه الظاهرة بأنها ظاهرة الخسوف الكلي.

وهي ظاهرة فلكية تحدث مرتين في العام، نتيجة دخول القمر في منطقة ظل الأرض أو شبه ظل الأرض، وتقوم الأرض بحجب أشعة الشمس المنعكسة على القمر.

وللخسوف نوعان، أولهما "خسوف جزئي" ويحدث عند دخول القمر في منطقة شبه ظل الأرض، لكون الأرض تقوم بحجب جزء من أشعة الشمس المنعكسة على القمر، والثاني هو "الخسوف الكلي"، ويحدث عند دخول القمر في منطقة ظل الأرض، فتحجب أشعة الشمس كليًا عن القمر.

ومن المعروف، أنه بسبب انعكاس أشعة الشمس على القمر فإن درجة الحرارة تصل على سطحه إلى 130 درجة، وهي كافية لغليان الماء، أما بسبب حدوث الخسوف فتنخفض درجات الحرارة على سطحه لدرجة تصل إلى -99.