مباحثات سعودية-هندية للتعاون في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال

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بحث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال لقائه في الرياض مساء الاحد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي كيرتي فاردهان سينج، تعزيز التعاون لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الراجحي وفاردهان سينج بحثا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المجالات العمالية وتنظيم سوق العمل، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الراجحي حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مواصلة جهودها في حماية حقوق جميع أطراف سوق العمل، وتعزيز التعاون الثنائي مع الهند في المجالات المرتبطة بالعمل والموارد البشرية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود البلدين لتطوير التعاون المشترك، بما يدعم تنظيم سوق العمل ويخدم مصالح السعودية والهند ، وفقا لـ "واس"

وتضم السعودية واحدة من أكبر الجاليات العاملة في العالم، وتعتبر الجالية الهندية من أكبر هذه الجاليات، ووفقا لأحدث البيانات الرسمية والدبلوماسية، يعيش ويعمل في السعودية حوالي 5ر2 إلى 7ر2 مليون هندي.