طائرة تابعة لأمازون تطلق سحابة كثيفة من الدخان بعد تجاوزها المدرج في ميامي الأمريكية

تجاوزت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون مدرجا في مطار ميامي الدولي اليوم الأحد، ما أدى إلى تعليق الرحلات في المطار المزدحم، فيما أظهرت صور تصاعد أعمدة من الدخان الأسود من الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة تجاوزت المدرج في نحو الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي، بعد وصولها إلى فلوريدا قادمة من سان خوان في بورتوريكو.

وقال متحدث باسم المطار إنه تم إغلاق جميع المدارج وممرات تحرك الطائرات، وتم فرض وقف أرضي للرحلات. وتعطلت الطائرة التابعة لشركة "برايم إير" في الطرف الشمالي الغربي من المطار.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي متوقفة بجوار طريق، فيما كانت شاحنتان نصف مقطورة متوقفتين في مكان قريب.

ولم ترد شركة أمازون على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقا.



