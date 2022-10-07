واصل المهاجم المخضرم علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة، تألقه وتسجيله للأهداف في مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين هذا الموسم، خلال مباراة فريقه أمام الشارقة مساء اليوم الجمعة.

وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم نتيجة مواجهة الجزيرة والشارقة، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وسجل علي مبخوت هدفين لفريقه الجزيرة في مواجهة الشارقة مساء اليوم، لينجح النجم الإماراتي في تسجيل الأهداف في كل مباريات فريقه بالدوري هذا الموسم.

وتمكن مبخوت من تسجيل هاتريك مرة واحدة هذا الموسم أمام فريق خورفكان، كما سجل هدفين أمام فريقي دبا الفجيرة والشارقة، بينما أحرز هدفا وحيدًا أمام ناديي العين وبني ياس.

ويحتل نجم الجزيرة الإماراتي صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإماراتي برصيد 9 أهداف، بفارق هدفين عن المهاجم الكونغولي لابا كودجو لاعب العين.

وفي سياق متصل، يُعد النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي، أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مسابقات الدوريات المحلية حول العالم، حيث سجل 14 هدفًا خلال 9 جولات.