أسفرت غارة جوية، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 37 آخرين في قرية بإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.



وقال مدير مستشفى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن المستشفى الذي يديره، استقبل 5 جثث لأشخاص قتلوا في الغارة الجوية، على القرية الواقعة بإقليم تيجراي.



ووفق وكالة رويترز، التي لم تذكر اسم الطبيب، فإن هناك 37 مصابا في الغارة أيضا.



ولم يصدر تعليق من السلطات الإثيوبية على الغارة حتى الساعة.



إلى ذلك، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد مهمة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، المعنية بمراقبة الحرب في البلد الإفريقي، لمدة عام ينتهي في ديسمبر 2023.