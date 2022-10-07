التشيك تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على تدابير لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

دعا رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، الإتحاد الأوروبي إلى الإتفاق على تدابير لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، مثل وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة، أن فيالا أدلى بهذا التصريح لدى وصوله إلى مقر قمة مجموعة السياسة الأوروبية المنعقدة حاليا في العاصمة التشيكية براغ بمشاركة 44 رئيس دولة وحكومة؛ من بينهم 27 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 17 من دول القارة الأوروبية الأخرى.

وتهدف القمة إلى تبادل وجهات النظر بين القادة المشاركين، لتهيئة ظروف الأمن والاستقرار والازدهار للقارة الأوروبية، وسط أجواء الحرب الروسية الأوكرانية، كما من المقرر أن يتم مناقشة ملفات الطاقة وتغير المناخ والهجرة، إلى جانب قضايا أخرى.

جدير بالذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كانت قد أعلنت أن المفوضية الأوروبية مستعدة لمناقشة وضع سقف لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء.. مع ذلك، عند وصولها إلى القمة، أشارت إلى أن اجتماع براغ غير رسمي ولا يمكن توقع اتخاذ قرارات بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز في هذا الاجتماع.