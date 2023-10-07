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ذكرت وزارة الخارجية النيبالية في كتماندو، اليوم السبت، أن تقارير أفادت بإصابة تسعة مواطنين نيباليين في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وتعرض اثنان منهم لإصابات خطيرة.

وكان النيباليون يعملون في مزرعة إسرائيلية تم الهجوم عليها.

وأدانت الحكومة النيبالية "الهجوم الإرهابي" في إسرائيل.

إلى جانب الهجمات بعدة آلاف من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، توغل مسلحون فلسطينيون داخل إسرائيل برا وبحرا وجوا في هجوم مفاجئ، وفقا للجيش.

ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين. ووفقا لتقارير إعلامية، قتل المسلحون العديد من الأشخاص في مستوطنات في غلاف غزة.

يشار إلى أنه بالنسبة لفقراء نيبال، تعتبر إسرائيل الأكثر ثراء مكان عمل يحظى بشعبية كبيرة.

ويعمل النيباليون في المزارع وكعمال منزليين وكممرضين وممرضات في دور رعاية المسنين.