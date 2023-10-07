 طوفان الأقصى.. السلطات النيبالية تعلن إصابة 9 من مواطنيها جراء هجمات حماس - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. السلطات النيبالية تعلن إصابة 9 من مواطنيها جراء هجمات حماس

د ب أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 8:47 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 8:47 م

ذكرت وزارة الخارجية النيبالية في كتماندو، اليوم السبت، أن تقارير أفادت بإصابة تسعة مواطنين نيباليين في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وتعرض اثنان منهم لإصابات خطيرة.

وكان النيباليون يعملون في مزرعة إسرائيلية تم الهجوم عليها.

وأدانت الحكومة النيبالية "الهجوم الإرهابي" في إسرائيل.

إلى جانب الهجمات بعدة آلاف من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، توغل مسلحون فلسطينيون داخل إسرائيل برا وبحرا وجوا في هجوم مفاجئ، وفقا للجيش.

ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين. ووفقا لتقارير إعلامية، قتل المسلحون العديد من الأشخاص في مستوطنات في غلاف غزة.

يشار إلى أنه بالنسبة لفقراء نيبال، تعتبر إسرائيل الأكثر ثراء مكان عمل يحظى بشعبية كبيرة.

ويعمل النيباليون في المزارع وكعمال منزليين وكممرضين وممرضات في دور رعاية المسنين.


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