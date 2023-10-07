أكدت كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أسرت عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة: "نبشر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، أعلن، صباح اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل غلاف غزة بـ5 آلاف صاروخ وقذيفة، مشيرا إلى أن العملية بهدف وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن حركة حماس سيطرت على عدة بلدات للمستوطنات الإسرائيلية جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصفه لقطاع غزة وبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" داخل القطاع كما استدعى جنود الاحتياط.