 المستشار محمود فوزي: الهيئة الوطنية محقة في تسمية الاستحقاق الرئاسي بانتخابات 2024 - بوابة الشروق
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المستشار محمود فوزي: الهيئة الوطنية محقة في تسمية الاستحقاق الرئاسي بانتخابات 2024

تصوير إسلام صفوت
تصوير إسلام صفوت
أحمد علاء
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 4:57 م

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات محقة في تسمية الاستحقاق الرئاسي بانتخابات 2024.
وأضاف خلال صحفي فعاليات المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنّ الهيئة أعلنت أن إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في حالة الإعادة سيكون في 16 يناير 2024، وبالتالي فإنّ جزءا من الانتخابات يحدث العام المقبل.
وأشار إلى أن القول الفصل في هذا الأمر أن المدة الرئاسية نفسها تبدأ في 2024.


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