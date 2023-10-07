وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجوم حركة حماس على إسرائيل بأنه "عار".



وأضاف ترامب، في بيان اليوم السبت، نقلته "واشنطن بوست" الأمريكية: "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها بقوة ساحقة".



وأضاف دونالد ترامب، مهاجما الإدارة الأمريكية: "ساعدت دولارات دافعي الضرائب الأمريكية في تمويل هذه الهجمات، التي تقول العديد من التقارير إنها جاءت من إدارة بايدن".



وأضاف ترامب، مهاجما الرئيس الأمريكي جو بايدن، "لقد جلبت الكثير من السلام إلى الشرق الأوسط من خلال اتفاقات أبراهام، فقط لرؤية بايدن يبتعد عنها بوتيرة أسرع بكثير مما كان أي شخص يعتقد. فها نحن هنا مرة أخرى."



يأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.



وكان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف أعلن، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الضيف في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات، ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.