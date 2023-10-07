أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى، إطلاق دورته الرابعة والسبعين في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024، ببرنامج واسع النطاق من الأفلام واللقاءات الملهمة والانتاجات المتبادلة والمحفزة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن الهدف من دورة 2024 هو إثارة الحماس مرة أخرى للسينما، وخلق المتعة والمزاج الاحتفالي.

وأضافت أن المهرجان السينمائي هو أكثر من مجرد مجموعة من البرامج، معبرة عن التطلع إلى مهرجان يريد الجمع بين الأهمية السياسية والتجارب الجمالية والمشاعر الكبرى.

"الاستعدادات على قدم وساق، وقد بدأنا بالفعل إعادة تنظيم الترويج للأفلام الألمانية الجديدة ومجال الشراكات"، هذا ما قاله مديرا مهرجان برلين مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان اللذان سيختتمان ولايتهما الممتدة لخمس سنوات مع الدورة الرابعة والسبعين، وأكّدا أنه تم تطوير جائزة هاينر كارو للأفلام الألمانية الوافدة الجديدة.

وفي إطار الشراكات الاستراتيجية تمت إعادة هيكلة قسم الرعاية السابق، مع رئيس القسم الجديد أوليفر هيكفانغ (منذ 1 سبتمبر 2023)، حيث يجب تطوير الشراكات بشكل أكبر في سياق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى. بالإضافة إلى الالتزامات المالية، سيتم التركيز على تعزيز العلامة التجارية والتعاون.

وسيقام معرض لملصقات الأفلام يهيئ المزاج العام للاستمتاع بالسينما في الفترة التي تسبق الفعاليات وسيستمر طوال المهرجان.

وأضاف المسؤولان: "طوال فترة وجود السينما، كانت الملصقات أساسية لتوصيل الأفلام: فهي تجلب السينما إلى الشوارع وتثير المشاعر على نطاق واسع".

و من 3 نوفمبر 2023 إلى 3 مارس 2024، سيقدم معرض "Great Cinema" 300 ملصق سينمائي أصلي من القرن العشرين.