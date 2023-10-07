أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يشتبك مع مسلحين فلسطينيين في 6 بلدات وموقع للجيش في غلاف قطاع غزة.



وقالت الهيئة إن "عشرات المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى 6 تجمعات إسرائيلية وموقع للجيش في غلاف قطاع غزة ويطلقون النار فيها ويشتبكون مع الجيش الإسرائيلي"، على حد قولها.



وأضافت: "يقول مواطنون من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة إنهم يشاهدون عناصر حماس في الشوارع المحيطة ببيوتهم وهم يحملون أسلحتهم، بينما يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي".



وذكرت أن المواقع الـ7 هي: "سديروت، ناحال عوز، كفار غزة، ماجن، صوفا، باري، ومقر فرقة غزة للجيش الإسرائيلي".



وسبق للفصائل الفلسطينية أن قصفت البلدات الإسرائيلية بصواريخ وقذائف من غزة ولكن لم يسبق أن تسللت إليها بأعداد كبيرة.



بدورها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل أوفير ليبشتاين، رئيس المجلس المحلي لبلدة "شعار هنيغف" (جنوب)، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.



ولم يتضح بعد عدد القتلى والمصابين في هذه الاشتباكات، لكن موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري تحدث عن "مقتل 6 إسرائيليين على الأقل في الأحداث ونتيجة سقوط الصواريخ".



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بـ"إصابة 200 على الأقل بينهم ما لا يقل عن 20 في حال الخطر".



وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".



وردا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة".