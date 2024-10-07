تنظيم المزيد من المسيرات في ألمانيا لدعم فلسطين

جرى تنظيم المزيد من المظاهرات لإحياء ذكرى الحرب في غزة في كل من برلين ودوسلدورف وهامبورج وميونيخ اليوم الأحد، وانتهت إحداها باشتباكات.

وانتشرت الشرطة للتأكد من أن جميع المسيرات تمضي بسلاسة وتدخلت في برلين، حيث اندلعت اشتباكات وقام بعض المتظاهرين في مسيرة لدعم فلسطين في برلين اليوم الأحد بإلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة.

وقالت الشرطة إن نحو 3500 شخص شاركوا في المسيرة الاحتجاجية، وحاول بعضهم اختراق تشكيل من أفراد الشرطة، وتم إشعال ألعاب نارية.

وأبلغت الشرطة المتظاهرين في حي كرويتسبرج في العاصمة الألمانية برلين عبر مكبرات الصوت بأن:"السلم العام معرض للخطر" مشيرة إلى ارتكاب جرائم خلال التجمع.

ووفقًا لما ذكرته الشرطة، شارك حوالي 3500 شخص في المسيرة الاحتجاجية التي كانت تحت شعار " مظاهرة ضد الإبادة الجماعية في غزة"، على الرغم من أن العدد الذي كان تم الإعلان عنه هو 1000 شخص فقط.

وانطلق المتظاهرون من بوابة كوتبوس واتجهوا إلى شارع ليناوشتراسه الواقع عند الحدود مع حي نويكولن. وكان من المقرر بالأساس أن يواصل المتظاهرون موكبهم وصولا إلى شارع زونناليه في حي نويكولن وهو الشارع الذي يغلب عليه الطابع العربي.





وقالت الشرطة إن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل مشاركتهم في هذه المظاهرة تجاوز 100 شخص.