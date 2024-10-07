مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة في الدوري الألماني

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تواجد عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني موسم 2024-2025.

أعلنت الصفحة الرسمية للدوري الألماني «البوندسليجا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التشكيل المثالي للجولة السادسة والذي شهد تواجد عمر مرموش بعد الِأداء الرائع الذي قدمه أمام بايرن ميونخ.

ويقدم عمر مرموش مستويات قوية للغاية مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي، وقاد فريقه لتعادل ثمين أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3، أمس الأحد، سجل منها هدفين وصنع آخر، ليواصل الدولي المصري تربعه على عرش هدافي البوندسليجا في الموسم الحالي منفردا.

ويتصدر عمر مرموش سباق الهدافين في الدوري الألماني في الموسم الحالي 2024-2025 برصيد 8 أهداف، ويليه إرميدين ديميروفيتش 5 أهداف، هاري كين 5 أهداف، جوناثان بوركاردت 5 أهداف، مايكل أوليسيه 4 أهداف.