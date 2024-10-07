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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي عن وقوع نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في مجموعة واحدة بالبطولة.

وجاءت المجموعات بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: برافوس الأنجولي - شباب قسنطينة – سيمبا التنزاني – الصفاقسي.

المجموعة الثانية: لواندا سول الأنجولي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي – نهضة بركان – استاد مالي.

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد - جاراف السنغالي – أسيك ميموزا – اتحاد العاصمة.

المجموعة الرابعة: بلاك بولز - إنيمبا النجيري – المصري البورسعيدي - الزمالك.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما قدمه منافسي نادي الزمالك في الموسم الحالي.

بلاك بولز الموزمبيقي.. لم يبدأ حتى الآن الدوري الموزمبيقي لكن على ترتيب النسخة الماضية، فلقد احتل الفريق الموزمبيقي المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما لعب 17 مباراة وجمع 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني فريق سونجو وبفارق 4 نقاط عن كوستا دو سول المتصدر برصيد 40 نقطة.

الفريق الثاني في مجموعة الزمالك والمصري هو نادي إنييمبا النيجيري الذي لعب حتى الآن 5 مباريات في بطولة الدوري النيجيري، جمع من خلالهم 12 نقطة واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريفيرز يونايتد المتصدر برصيد 13 نقطة.

وأخيرا نادي المصري البورسعيدي الذي لم يلعب كباقي أندية الدوري المصري في النسخة الجديدة من المسابقة، لكنه احتل في النسخة الماضية المركز الرابع برصيد 55 نقطة.