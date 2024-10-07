جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية واسعة على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات جوية واسعة على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم: "تشن طائرات حربية لسلاح الجو في هذه الأثناء غارات واسعة في جنوب لبنان تستهدف أهدافًا لحزب الله".

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات على الجنوب استهدفت الشهابية ومحرونة والنفاحية وكفردونين، والمنطقة بين بلدتي المجادل وجناتا، وطيردبا ومعركة، والمنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس-الشقيف.