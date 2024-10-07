الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 2038 شهيدا و9869 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2038 شهيدا و9869 جريحا.

وقالت في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 22 شخصًا وإصابة 111 آخرين».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ عملية برية محدودة ومركزة في جنوب لبنان، مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، إن «فرقة الجليل 91، التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 بدأت عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان».

وزعم أنه «منذ بداية الحرب، تخوض فرقة الجليل قتالًا دفاعيًا منسجمًا مع عمليات هجومية عديدة لاستهداف حزب الله وبناه التحتية جنوب لبنان جوًا وبرًّا».

وادعى أن «قوات الفرقة نفذت على مدار الأسابيع الأخيرة، مئات الهجمات وقضت على عشرات عناصر حزب الله».