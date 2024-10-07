السفير الألماني: الجامعتان الألمانيتان بمصر من أنجح وأكبر جامعات ألمانيا العابرة للحدود

أكد يورجن شولتس السفير الألماني الجديد في مصر، وعضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن كل من الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية من أنجح وأكبر الجامعات الألمانية العابرة للحدود في العالم، معرباً عن سعادته بالمشاركة في اليوم الثاني الاحد الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024 لاحتفالات الجامعة الألمانية بتخريج دفعة جديدة من طلابها لجميع كليات الهندسة (هندسة وعلوم المواد - هندسة وتكنولوجيا الإعلام - هندسة و تكنولوجيا المعلومات - برنامج الهندسة المدنية - برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري).

وأشار السفير الألماني في كلمته التي ألقاها إلى أن هذه الزيارة الأولى له لحرم الجامعة الألمانية منذ توليه منصب سفير ألمانيا في مصر، حيث بدأت زيارته بجولة تفقدية لحرم الجامعة بما تحويه من معامل وكليات.

وتابع: أعزائي الخريجين أعلم أنكم قضيتم فترات طويلة في هذه الجامعة في معاملها وقاعات المحاضرات وقمتم بمناقشات مستفيضة مع اساتذتكم واليوم تتسلمون شهادة إتمام درجاتكم العلمية سواء أن كانت البكالوريوس -الماجستير - الدكتوراه كنتاج لهذا الجهد الذى بذلتموه على مدار السنوات الماضية، فقد اخترتم الجامعة الالمانية بالقاهرة كمكان للدراسة نظراً لتميز برامجها الدراسية وإنني علي يقين ان الجامعة أمدتكم بحزمة من المهارات الفريدة والمؤهلات اللازمة لارتياد أسواق العمل المصرية والألمانية.

وقال: أعزائي الخريجين أنتم القوة التي سوف تساهم في تشكيل مستقبل مصر والمنطقة وألمانيا، فقد زار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتانمير الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الأدارية الشقيقة الصغرى للجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بكنز حقيقى يكمن في سكانها، الذين لديهم طاقات كبيرة في مجالات الإبداع والابتكار وحب الاستطلاع.

وأختتم السفير كلمته بحث الخريجين على الالتزام بالطموح والحرص على الاستمرار في التفوق والنجاح متمنياً لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.