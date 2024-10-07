إصابة 10 إسرائيليين جراء رشقات حزب الله الصاروخية على حيفا وطبريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف الصاروخي الذي شنه "حزب الله" على حيفا وطبريا مساء الأحد، أسفر عن إصابة 10 أشخاص، جراح أحدهم خطيرة.





وقالت إن "طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين نقلوا 10 مصابين إلى مستشفى فوريا في طبريا ومستشفى رمبام في حيفا، ومن بينهم شاب 22 سنة من طبريا مصاب بجراح خطرة، وفتى مصاب بجراح متوسطة".

وأشارت إلى أن "2 آخرين أصيبا بجراح متوسطة إثر شظايا الزجاج المتطايرة، و3 بحالة طفيفة للسبب ذاته"، كما أصيب 2 آخرين أثناء هروبهما إلى المناطق المحمية، وشخص واحد أصيب بحالة هلع.

وفي وقت متأخر من مساء يوم الأحد، أفادت مراسلة RT في لبنان بانطلاق رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومحيطها.

وأشارت مصادر إلى سقوط ثلاثة صواريخ في مدينة حيفا داخل الأحياء القريبة من الشاطئ، وخرجت فرق الإسعاف الإسرائيلية لتمشيط الأماكن التي وردت فيها البلاغات.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فقد تم رصد إطلاق 5 صواريخ نحو حيفا، ولفت الجيش إلى أنه تم محاولة اعتراضها، ورصد سقوط بعضها في المنطقة، ويجري التحقيق في الحادث.

ومن جانبه، قال "حزب الله" في بيان: "الساعة 23:20 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي 1 على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".