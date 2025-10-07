قناة الأهلي تكشف ملامح الجهاز الفني الجديد وموعد الإعلان

كشفت قناة النادي الأهلي عن ملامح الجهاز الفني الجديد للنادي، بعد البيان الرسمي بالاستقرار على المدرب الجديد.

وأعلن الأهلي قبل قليل الاستقرار على المدير الفني الجديد للنادي، وأن الحسم سيكون خلال ساعات، بعد دراسة وافية من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «الأهلي استقر على المدير الفني الجديد، وسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة، ربما ساعتين فقط».

وأضاف: «المدرب الجديد لن يخرج عن اسمين فقط، ولكن لن أعلن حتى يتم السماح لي بذلك، والمعلومة لدي أن المدرب الجديد هو اسم كبير في عالم التدريب».

وتابع: «بخصوص الجهاز المساعد، سيكون هناك مدرب حراس جديد ومساعدين للمدير الفني، وهناك فرصة كبيرة لاستمرار عادل مصطفى».

وأوضح: «موقف استمرار عماد النحاس صعب ولكن قد يكون له أدوار داخل النادي الأهلي وسيعرض عليه أكثر من دور وهو يختار».

وأتم: «كان هناك توجه ربما الصبر لديسمير المقبل للتعاقد مع المدير الفني الجديد ولكن حسمت الأمور، وخلال فترة التوقف الدولي الحالي سيكون هناك مدرب جديد للأهلي».

وكان الأهلي أصدر بيانًا رسميًا قبل قليل كتب فيه: «طالع محمود الخطيب، رئيس النادي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

ويعكف محمود الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة».