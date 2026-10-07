ذا أتلتيك: ريكيلمي كان يستهدف أرتيتا لتدريب ريال مدريد

كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» عن تفاصيل جديدة بشأن الحملة الانتخابية لإنريكي ريكيلمي على رئاسة ريال مدريد، والتي انتهت بخسارته أمام فلورنتينو بيريز، الذي احتفظ بمنصبه لولاية جديدة.

وأفادت الصحيفة بأن ريكيلمي كان يضع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على رأس قائمة خياراته لتولي قيادة ريال مدريد حال فوزه في الانتخابات، رغم إعلانه سابقًا أن مشروعه كان يتضمن التعاقد مع الألماني يورجن كلوب.

ووفقًا للتقرير، حظي أرتيتا بتقدير كبير داخل حملة ريكيلمي، باعتباره مدربًا شابًا يمتلك الخبرة والقدرة على بناء مشروع طويل الأمد، قبل أن يتجه ريكيلمي في النهاية إلى خيار كلوب.

وأوضحت «ذا أتلتيك» أن اسم أرتيتا طُرح ضمن خطط ريكيلمي، لكن الأمر لم يصل إلى مرحلة المفاوضات الرسمية مع المدرب الإسباني، الذي ظل ملتزمًا بمشروعه مع آرسنال، خاصة بعد تمديد عقده مع النادي حتى عام 2030.

وكانت الانتخابات قد شهدت تقديم عدة تصورات مختلفة لمستقبل ريال مدريد، قبل أن يحسم بيريز السباق الانتخابي ويواصل قيادة النادي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، كان أرتيتا أحد أبرز الأسماء التي جرى التفكير فيها خلال الحملة، رغم أن ريكيلمي أعلن في وقت سابق أن كلوب هو المدرب الذي يرغب في الاعتماد عليه ضمن مشروعه الرياضي.