حريق في ناقلة نفط قبالة سوتشي الروسية إثر هجوم بمسيرة وإنقاذ طاقمها

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اندلع حريق في ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا قبالة ساحل روسيا على البحر الأسود بالقرب من سوتشي، إثر هجوم بطائرة مسيرة، بحسب السلطات الروسية.

وقالت وزارة النقل الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية (تاس)، إن الناقلة "أفراماكس ريو" تعرضت لهجوم بزوارق مسيرة. وتم إنقاذ أفراد الطاقم الـ23، وجميعهم من الهند.

وأضافت الوزارة أن جهود إخماد الحريق لن تتمكن من البدء إلا بعد تراجع شدته.

وأُغلقت الشواطئ القريبة مؤقتا، بينما حثت السلطات سكان سوتشي على إبقاء نوافذ منازلهم مغلقة وتجنب الخروج.

ويُدرج موقع "بلاك سي نيوز" الأوكراني الناقلة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرضت سفينتان تجاريتان قبالة ساحل بلغاريا على البحر الأسود لهجوم بطائرات مسيرة، وفقا لما نقله رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف عن وكالة الأنباء البلغارية (بي تي إيه).

وتعرضت السفينتان لأضرار، وغرقت إحداهما. كما تعرضت سفينة شحن تركية لهجوم وأصيبت بأضرار قبالة الساحل الروماني يوم الاثنين.

وألقت مصادر في كييف باللوم على الجيش الروسي في تلك الهجمات.

وشهد البحر الأسود هجمات متكررة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأت أوكرانيا في أوائل يوليو استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة السفن في البحر الأسود وبحر آزوف التي ترسو في موانئ تسيطر عليها روسيا. وتقول كييف إنها ألحقت منذ ذلك الحين أضرارا بأكثر من 300 ناقلة نفط وسفينة شحن.

وفي المقابل، كثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ونهر الدانوب، وكذلك على السفن.

وأدت هذه الهجمات إلى توقف حركة الملاحة إلى حد كبير في الموانئ الأوكرانية والروسية على البحر الأسود.