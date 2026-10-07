كريستا بايك تستعيد وعيها وتتحدث بعد نجاتها من محاولة إعدامها في ولاية تينيسي الأمريكية

أفاد محامو السجينة الأمريكية كريستا بايك، الثلاثاء، بأنها استعادت وعيها وبدأت تتحدث، فيما تواصل تلقي العلاج في أحد المستشفيات بعد نجاتها من محاولة تنفيذ حكم الإعدام بحقها في ولاية تينيسي الأمريكية.

وقال محامو بايك في بيان: "رغم كل الصعاب، كريستا بايك واعية وتتحدث، ولا تزال تتلقى رعاية طبية حاسمة. وعلى الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بذراعيها، فإنها لا تزال مكبلة الأيدي ومقيدة إلى السرير. ويُعد تعافيها حالة غير مسبوقة من الناحية الطبية. ولا يزال من المبكر تحديد مآل حالتها، لكننا نتوقع، في الحد الأدنى، فترة تعاف طويلة".

وأضافوا أنهم ممتنون لفرق الاستجابة الأولى والطواقم الطبية في المستشفى "الذين عاملوا كريستا كإنسانة وقدموا لها رعاية استثنائية".

وكان هذا البيان أول مؤشر على تحسن حالة بايك منذ نقلها بسيارة إسعاف من سجن في ناشفيل الأربعاء الماضي.

وقالت متحدثة باسم إدارة الإصلاحيات في ولاية تينيسي إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات سوى أن بايك لا تزال في المستشفى الثلاثاء.

ونجت بايك من جرعتين من عقار بنتوباربيتال أثناء محاولة تنفيذ حكم الإعدام بحقها لإدانتها بقتل زميلتها في الدراسة كولين سليمّر بالضرب والطعن عام 1995. ولم يتمكن عقار الحقن المميت من قتلها، لكن محاميها قالوا إن ذراعيها أصيبتا بحروق وتقرحات.