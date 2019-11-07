قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس،11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان وفتى.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن 4 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة (طولكرم) بينهم أسرى محررون، و3 آخرين من محافظة نابلس، و2 من مخيم عايدة في محافظة (بيت لحم) ، وفلسطيني من بلدة طمون جنوب محافظة (طوباس) وآخر من بلدة حلحول شمال محافظة (الخليل).

يشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت -أمس- شابا (17 عاما) بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اعتقلت المواطن رامي رفيق العلامي (16 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت أمر في الخليل.