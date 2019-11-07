هاني النقراشي: الإسكندرية تشهد وصول أول أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية

قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي برئاسة الجمهورية، إن مدينة الإسكندرية شهدت أمس، وصول أول أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «On E»، أن الأتوبيسات ستستغل الطاقة الشمسية لشحن البطاريات الخاصة بها، بتركيب خلايا ضوئية على السطح تعمل على تخزين الطاقة، مشيرًا إلى أن شحن البطارية يتم في أول الرحلة ونهايتها.

وأوضح عدم الشحن بالمحطات الوسيطة لسرعة نقل المواطنين، لافتًا إلى أن الإسكندرية ستستقبل 50 أتوبيسًا كهربائيًا نهاية شهر ديسمبرالمقبل.

