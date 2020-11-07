رئيسة المفوضية الأوروبية: أهنئ بحرارة بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقالت خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أهنئ بحرارة جو بايدن وكاميلا هاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حليفان، ويتقاسم مواطنونا أعمق الروابط، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب بايدن».
ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.
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