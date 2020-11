رئيسة المفوضية الأوروبية: أهنئ بحرارة بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أهنئ بحرارة جو بايدن وكاميلا هاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حليفان، ويتقاسم مواطنونا أعمق الروابط، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب بايدن».

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.



The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden.