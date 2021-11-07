 الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتحث على ضبط النفس - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتحث على ضبط النفس

د ب أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:11 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:11 ص

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأعربت عن ارتياحها لعدم إصابته بأذى في الهجوم الذي استهدف مقر إقامته في بغداد.

وشددت البعثة، في بيان، على أنه "يجب عدم السماح للإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وحرف مسار عمليته الديمقراطية".

وأكدت انضمامها لرئيس الوزراء في الدعوة إلى الهدوء والحث على ضبط النفس، كما حثت جميع الأطراف على تحمل مسؤولية خفض التصعيد والدخول في حوارٍ لتخفيف التوترات السياسية، وتعزيز المصلحة الوطنية للعراق.


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