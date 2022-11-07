يعقد وزير الدولة للتنمية الألماني يوخن فلاسبارث ووزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية جينيفر مورجان، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا ؛ للإعلان عن افتتاح الجناح الألماني في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية- في بيان اليوم الاثنين- أن مورجان مثلت الحكومة الفيدرالية في اليوم الأول لمؤتمر المناخ ،وبعد ذلك ستتولى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قيادة المفاوضات.

وأضافت الوزارة أن الأهداف واضحة للحكومة الألمانية من مؤتمر المناخ، وتتمثل في الحد من الانبعاثات والمزيد من التضامن مع البلدان التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة المناخ، مشيرة إلى أن ممثلي الحكومات سيتفاوضون حول برنامج عمل ملموس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ووضع أهداف وطنية طموحة للحد منها، بالإضافة إلى المفاوضات متعددة الأطراف لتعزيز التحول العالمي للطاقة من خلال المحادثات والاتفاقيات الثنائية ، كما ستتم مناقشة خطوات التكيف الملموسة مع تغير المناخ، وكيف يمكن للبلدان حماية نفسها بشكل أفضل من آثار أزمة المناخ.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وصل إلى شرم الشيخ؛ للمشاركة في مؤتمر (COP27) بشرم الشيخ، على رأس وفد رفيع المستوى.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ولتنفيذ ماجاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات ؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ .

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27 ) ؛ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.