كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 ألف حالة كوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 ألف حالة اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة من أن معدل الإصابات اليومية قد يرتفع إلى معدلات تصل إلى 200 ألف حالة خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 18 ألفا و671 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 60 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و856 ألفا و910 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 18 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و390 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 365 حالة، ارتفاعا من 346 في اليوم السابق.