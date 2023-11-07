رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام: معظم صواريخ ميليشيات الحوثي تسقط بالبحر أو فوتوشوب

دعا رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، الدكتور فهد الشليمي، قيادات حركات المقاومة الفلسطينية إلى الاتحاد والانخراط تحت قيادة السلطة الفلسطينية، قائلا: «لا يجوز أن يكون هناك قيادتان، وتعاتبون الدول العربية، يجب أن تتوحدوا تحت رئاستكم».

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الإثنين، أن السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بتوحد الصف الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس.

وتابع: «إيران خانت حماس، وحزب الله طعن حماس وجعل غزة فريسة للاحتلال الهمجي الوحشي، نصر الله دائما يدعي الموت لأمريكا وإسرائيل، وعندما جاء وقت الاختبار الحقيقي قال الحياة لإسرائيل والحياة أمريكا».

وعلق على تبني مليشيات الحوثي في اليمن تنفيذ عدة ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية ردا على العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قائلا: «معظم الصواريخ سقطت في البحر أو الصحراء، والبعض الآخر بعد تحليل الفيديوهات ثبت أنها صور فوتوشوب قديمة».