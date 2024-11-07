 فان دايك يقترب من تجديد عقده معهع ليفربول - بوابة الشروق
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فان دايك يقترب من تجديد عقده معهع ليفربول

أمير نبيل
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:11 م

اقترب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المُقبلة.

وأحاط الغموض بموقف العملاق الهولندي، من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي شأنه كشأن النجم المصري محمد صلاح هدف الفريق.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي فإن فان دايك ربما يحسم الأمر بشكل رسمي في يناير المُقبل ويوقع رسمياً.

وسبق أن أثار فان دايك جدلاً بتصريحات عن مستقبله مع النادي حيث أشار إلى أنه لا يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

ويقدم المدافع الهولندي الدولي مستويات مميزة الموسم الحالي تحت قيادة مواطنه آرني سلوت مدرب الفريق.


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