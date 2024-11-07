 زيلينسكي يكشف تفاصيل مكالمته مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يكشف تفاصيل مكالمته مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات

د ب أ
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:29 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:29 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه جمعته "مكالمة ممتازة" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "اتفقنا على الحفاظ على حوار وثيق وتعزيز تعاوننا. القيادة الأمريكية القوية والثابتة ضرورية للعالم ولتحقيق سلام عادل".

وأضاف: "لقد أثنت على عائلته وفريقه للعمل العظيم الذي قاموا به لتحقيق هذا النتيجة."

كان زيلينسكي من أوائل من هنأ ترامب ليلة الانتخابات.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات الأمريكية في دفاعها ضد روسيا.

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في وقت قصير جدا.


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