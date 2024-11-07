سي إن إن ترجح لقاء قريبا بين ترامب وبايدن

رجحت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع أن يتوجه دونالد ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى واشنطن للقاء الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الأسبوع المقبل.

وقال المصدر: "يناقش فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الموعد الذي يجب أن يسافر فيه إلى واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن. ويأملون في الذهاب مبكرا، وقد يكون ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

من جهته قال مقر الحزب الجمهوري إن ترامب يتطلع لزيارة البيت الأبيض للقاء رئيس الدولة الحالي جو بايدن بشأن نقل السلطة ويعتزم الوصول إلى هناك في المستقبل القريب.

وقال مدير اتصالات الحملة الجمهورية ستيفن تشانج: "اتصل الرئيس جو بايدن بالرئيس دونالد ترامب لتهنئته بفوزه ودعاه إلى البيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارة الحالية والإدارة الجديدة. الرئيس ترامب يتطلع إلى اللقاء".

وتمكن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، ليعود إلى البيت الأبيض.