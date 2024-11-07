تعرف على المرشحين لإدارة ترامب الجديدة… الخزانة والخارجية والدفاع

مع إعلان فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، بدأت التكهنات حول الأسماء المطروحة لتكون ضمن إدارته الجديدة، لدى استلامه السلطة بشكل رسمي في يناير المقبل.

ونشرت تقارير إعلامية مختلفة عددا من الأسماء المرشحة لوزارات مهمة في الإدارة، مثل الخارجية والدفاع والخزانة، بجانب مناصب محتملة لم يتم تحديدها بعد، لكل من الملياردير والداعم القوي لترامب، إيلون ماسك، والمرشح الرئاسي السابق روفرت إف. كينيدي الابن.

وذكرت حملة الرئيس المنتخب، الخميس، أن ترامب سيبدأ اختيار أفراد للعمل في إدارته الجديدة "خلال الأيام المقبلة"، وسيعمل على "تسهيل ظروف حياة" الأمريكيين ، بحسب شبكة الحرة الاخبارية.

وأضافت الحملة أن ترامب سيبدأ في الأيام والأسابيع المقبلة، في وضع سياسات تجعل حياة الأميركيين ميسورة التكلفة وآمنة.

ولم توضح الحملة في بيانها مزيدا من التفاصيل عن الأسماء، لكن ترامب كان قد أعلن بوقت سابق أنه سيوكل مسؤولية كبرى لماسك، الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري.

كما وعد الرئيس المنتخب في خضم الحملات الانتخابية، بأنه سيختار كينيدي لمنصب قيادي.

وأشار تقرير لوكالة رويترز، الخميس، إلى أسماء محتملة لشغل بعض الوزارات، مثل الخزانة والخارجية والدفاع والأمن الداخلي.

وزارة الخزانة

جاء على رأس قائمة المرشحين سكوت بينست، وهو المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأبرز لمنصب وزير الخزانة.

بيسنت مستثمر قديم في صناديق التحوط، وقضى سنوات في التدريس بجامعة ييل العريقة، ويمتلك علاقة قوية بالرئيس المنتخب.

ثاني الأسماء المطروحة هو أحد المانحين الرئيسيين لترامب، جون بولسون، الذي ذكرت الوكالة أنه "أبلغ" عدد من رجال الاقتصاد أنه سيكون "مهتما" بالمنصب في حال طُرح عليه.

ومن بين الأسماء أيضًا، يأتي لاري كودلو، أحد إعلاميي شبكة "فوكس نيوز" البارزين، الذي عمل مديرا للمجلس الاقتصادي الوطني خلال أغلب فترة رئاسة ترامب السابقة.

ومن المرجح أن يشغل منصبا اقتصاديا بارزا، وهناك احتمال ضئيل أن يتولى منصب وزير الخزانة.

وهناك كل من روبرت لايتهايزر، الذي عمل مع ترامب خلال رئاسته الأولى في عدة مناصب، بجانب هاورد لوتنيك أحد الداعمين المتحمسين لترامب من نيويورك، ويدعم سياساته الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وزارة الخارجية

هناك 3 أسماء بارزة تحدثت عنها رويترز، على رأسهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترامب، الذي يتمتع بعلاقة وثيقة بالرئيس المنتخب، ويتناقش الثنائي بشكل متواصل بشأن قضايا الأمن القومي.

الاسم الثاني هو بيل هاجرتي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، الذي ساعد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، ويمتلك علاقات قوية بالحزب الجمهوري، مما يجعل من السهل تمرير إجراءات اختياره للوزارة عبر مجلس الشيوخ.

أما الاسم الأخير فهو عضو مجلس الشيوخ من فلوريدا، ماركو روبيو، الذي كان مرشحا للرئاسة عام 2016 ضمن الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

تتوافق سياساته بشكل كبير مع ترامب، وكان مثل هاغرتي مرشحا محتملا لمنصب نائب الرئيس.

وزارة الدفاع

ظهر اسم وزير الخارجية الأسبق، خلال ولاية ترامب الأولى، مايك بومبيو. وكان الأخير قد تولى أيضًا منصب مدير وكالة الاستخبارات إبان حكم ترامب.

وربما يكون بومبيو مرشحا لمناصب أيضا هناك مايك والتز، ضابط سابق وعضو بالكونغرس يمثل ولاية فلوريدا، اشتهر بأنه أحد أبرز النواب الذين "واجهوا الصين"، وفق الوكالة.

ومن أبرز مشاريع القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي دعم تمريرها، تلك التي صممت لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحيوية المستخرجة في الصين.

ثالث الأسماء هو توم كوتون، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد والضابط في الجيش قبل التحول إلى العمل بالكونجرس، كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس.

يحظى كوتون بشعبية كبيرة بين مانحي ترامب، وهو مرشح جاد لمنصب وزير الدفاع، وكان من بين المرشحين بقوة لتولي منصب نائب الرئيس.

في سياق متصل، ذكر موقع بانشبول، الأربعاء، نقلا عن عدة مصادر لم يسمها، أن الرئيس المنتخب يدرس تعيين مدير المخابرات الوطنية السابق، جون راتكليف، لقيادة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في إدارته الثانية.

كما تطرق تقرير رويترز إلى أسماء مرشحة لمنصب الأمن القومي، مثل كاش باتيل الذي شغل مناصب رفيعة المستوى مختلفة، في مواقع الدفاع والاستخبارات خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وفيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي، هناك أسماء مثل توم هومان وتشاد وولف ومارك جرين. أخرى تتعلق بالأمن القومي أو الاستخبارات أو الدبلوماسية.