الإعلان عن جوائز التعليم العالي والبحث العلمي لتميز الشركات الناشئة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن جوائز التعليم العالي والبحث العلمي لتميز الشركات الناشئة ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة، موضحًا أن الشباب هم المحرك الرئيسي للإبداع، وأن الجامعات المصرية قادرة على أن تكون حاضنات فكرية لمشروعات ريادية تقود مستقبل التنمية في مصر.

وأعلن عاشور، جوائز التعليم العالي والبحث العلمي لتميز الشركات الناشئة التي تستند إلى مخرجات البحث العلمي، وتأسست بواسطة أعضاء هيئات التدريس والباحثين، أو الطلاب والخريجين في غضون ثلاث سنوات بعد التخرج، وذلك في إطار تفعيل السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030.

وأوضح الوزير أن هذه الجوائز تأتي لتحفيز بيئة الابتكار داخل الجامعات والمعاهد المصرية، وغرس ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وربط مخرجات البحث العلمي بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع إنشاء الشركات الناشئة القائمة على المعرفة، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وتُمنح الجوائز للشركات المتميزة التي تأسست خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 مارس 2025، بالإضافة إلى فرق الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد ذات العلاقة.

وتشمل الجوائز ثلاثة مسارات رئيسية، المسار الأول للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس (حتى 18 شهرًا)، المسار الثاني للشركات في مرحلة النمو المبكر (من 18 إلى 36 شهرًا)، المسار الثالث للشركات في مرحلة النمو (أكثر من 36 شهرًا).

وتخصص جائزة لأفضل شركة ناشئة مؤسسة من قبل رائدة أعمال، دعمًا لتمكين المرأة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، أن الإعلان عن الشركات الفائزة سيتم خلال فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي لريادة الأعمال المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري، والذي يُعد منصة وطنية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والاقتصاد المعرفي، وتشجيع الشباب على تبني الفكر الريادي وتحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

وأوضح نائب الوزير، أن موعد تلقي ترشيحات الشركات الناشئة من قبل فرق ريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية سيكون بحد أقصي حتى يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حيث ستُقيّم الشركات وفق معايير تشمل حجم الملكية الفكرية، وحجم الاستثمار، وعدد العاملين، والدخل، وعدد الشركاء الصناعيين، والقيمة المضافة للمنتج أو الخدمة، إضافة إلى نموذج العمل ومعدلات النمو وخطة التوسع المستقبلية.

وسيتم خلال المنتدى تكريم جميع الشركات الناشئة التي تحصل على أكثر من 50% من درجة التقييم إلى جانب الفائزين بجوائز التميز.