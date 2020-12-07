 التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في السعودية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 8:00 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 8:00 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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