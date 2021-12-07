أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6392 إصابة جديدة، و30 وفاة، و4534 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 988 ألفا و159 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و817 حالة، والشفاء إلى 911 ألفا و905 حالات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 197 إصابة جديدة، و3 وفيات، فيما تماثل 161 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 211 ألفا و859 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و114 حالة، والشفاء إلى 145 ألفا و511 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 158 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 950 ألفا و801 حالة، فيما تم تسجيل 367 حالة شفاء بإجمالي 933 ألفا و416 حالة، بينما لم تسجل الوزارة أية وفيات خلال الـ ساعة الماضية ليستقر الإجمالي عند 14 ألفا و788 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ عددهم 24 مليونا و443 ألفا و245 شخصا، فيما بلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية 22 مليونا و733 ألفا و883 شخصا، بينما بلغ إجمالي متلقي الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح مليون و854 ألفا و193 شخصا.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 681 ألفا و332 حالة، كما تم تسجيل 10 وفيات بإجمالي بلغ 8 آلاف و795 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 637 ألفا و834 حالة.