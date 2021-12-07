كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشاب محمد لطفي أحمد والذي يعمل بنزل شباب الواحات، وذلك لأمانته وإخلاصه في العمل حيث وجد أثناء عمله حقيبة وبعد فتحها لإيجاد صاحبها وجد بداخلها مبلغ مالي قيمته مليون و200 ألف جنيه، فأخذها وحافظ عليها إلى أن عاد صاحبها واستلم الحقيبة وما بداخلها.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بأمانة محمد وإخلاصه، حيث حافظ على الحقيبة التي وجدها.

وأشار صبحي إلى أن محمد لطفي يعد نموذجا متميزا يعبر عن المعدن الأصيل وأمانة الشباب المصرى وحرصهم على الأمانة والتفاني في العمل مهما كانت المغريات، لأن هذه هي صفات الشباب المصري الاصيل المحافظ على بلده والمراعي للاخرين.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة بصرف مكافاة عاجلة لمحمد نظير أمانته وأجادته، كما قام صبحي بتكريمه.