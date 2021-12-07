الأوقاف: إقامة الموالد بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف، إنه يسمح بإقامة الموالد بشرط أن يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة في مثل صلاة الجمعة وغيرها.

وأَضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية" ON"، اليوم الاثنين، أن المصلين الذين تواجدوا في مولد الحسين اتبعوا كافة الاجراءات الاحترازية على الرغم من التزاحم، لافتًا إلى أنه لا يمكن منع أحد من المصلين الدخول إلى المسجد.

وتابع، أن هناك اجتماعات بين الوزير ومديري المديريات لبحث سير العمل الدعوي من جهة ومن جهة أخرى التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

واستكمل، أن أي أحد من المارة يستطيع الدخول لأداء صلاة الجنازة، مشيرًا إلى توافر الكمامات والمصلاة البلاستيك داخل المساجد.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وافقت اليوم الاثنين، على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً.