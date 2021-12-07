العليا للحج والعمرة: إعلان الضوابط المصرية للعمرة الأسبوع المقبل

أكد ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واللجنة العليا سوف يتم إعلانها الأسبوع القادم استعدادا لبدء إجراءات العمرة.

وقال تركي، فى تصريحات صحفية، إن الضوابط تم مناقشتها في عدة اجتماعات بغرفة شركات السياحة بحضور عدد كبير من شركات السياحة، كما تم مناقشتها في اللجنة العليا باستفاضة لمراعاة مصالح المواطنين ومواكبة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ووجه تركي الشكر إلى جميع المسئولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وجميع العاملين بالوزارة أيضا غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، مؤكدا ثقته في مساندة الحكومة لشركات السياحة لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وتحقيق أقصى عوامل الأمان والسلامة للمعتمرين.