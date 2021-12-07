فرنسا تأمر بإغلاق صالات الرقص مع تفشي موجة خامسة من إصابات كورونا

أمرت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين بإغلاق صالات الرقص، في إجراء آخر للحد من تفشي موجة خامسة من إصابات فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي إن هذا الإجراء سيطبق لمدة أربعة اسابيع اعتبارا من يوم الجمعة .

وذكرت وزارة الاقتصاد أن القرار يشمل حوالى 1200 صالة رقص ، مشيرة إلى أن تلك الصالات ستتلقى دعما من الحكومة .

وأعلن كاستكس عن فرض المزيد من القيود، لكنه أشار إلى أنها ستكون أقل حدة بكثير من تلك التي شوهدت في وقت سابق من الجائحة، على الرغم من تسجيل أكثر من 400 إصابة لكل 100 ألف من السكان لليوم السابع.

وأضاف: "ليس هذا هو الوقت المناسب لوضع حد أقصى للزوار، وحظر التجول أو الإغلاق. سيكون ذلك غير مناسب".

وفي ظل الإجراءات الجديدة، سيجري تمديد الارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية (الكمامات) ليشمل المدارس الابتدائية. وقال كاستكس إن الشركات مدعوة إلى السماح لموظفيها بالعمل من المنزل وينبغي على الأشخاص تجنب الاجتماعات دون أقنعة.

بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة تكثيف التطعيمات المعززة في البلاد.

وبحلول بداية كانون ثان/يناير، تسعى الحكومة إلى تلقيح 15 مليون شخص آخر بجرعة معززة.

ووفقا لكاستيكس، ينبغي أن يكون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما الأولوية وأن يكونوا قادرين على الحصول على الجرعة الثالثة دون تحديد موعد في مراكز التطعيم.

كما ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم على الإطلاق من الحصول على أول جرعة بدون موعد.