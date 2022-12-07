زراعة الإسكندرية: ندوات توعوية حول زراعة النباتات داخل الفصول بالمدارس

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة نبيل الششتاوي وكيل الوزارة، عددا من الندوات التوعوية، بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم؛ لتفعيل فكرة الركن الأخضر وزراعة النباتات داخل الفصول.

وألقت أولى الندوات الدكتورة مها علي فوزي، رئيس قسم المحاصيل البستانية وزراعة الأسطح بإدارة الإرشاد الزراعي، محاضرة في مدرسة حفني ناصف الرسمية عن مبادئ الزراعة لتفعيل فكرة الركن الأخضر بالفصول، عن طريق توضيح أهمية وجود النباتات لتقليل التلوث وزيادة نسبة الأكسجين.

وتناولت المحاضرة التعريف بأنواع النباتات التي يمكن زراعتها داخل الفصول و العناية بالنباتات مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الأمطار والوقت المناسب للري، مع طرح بعض الأفكار للزراعة في زجاجات المياه البلاستيكية، وشرح فكرة إعادة التدوير للحفاظ على البيئة.